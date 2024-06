KK - Nel Napoli tutti d'accordo: piace molto Cambiaghi e spunta un altro esterno

Nel corso di Kiss Kiss Napoli il direttore Valter De Maggio ha parlato delle ultime mosse di mercato

Nel corso di Kiss Kiss Napoli il direttore Valter De Maggio ha parlato delle ultime mosse di mercato: "Quando qualcuno coprirà la clausola di Osimhen, ci sarà all-in sul bomber. Chi? Lo scopriremo. Le cessioni, invece, al momento sono bloccate. Anche per chi rientrerà dai prestiti. In entrata ci sono due profili che il ds Manna sta monitorando: Vanderson, brasiliano stellina del Monaco. Per l'altro c'è una convergenza di idee: il Napoli vuole mettere le mani su Cambiaghi, dell'Empoli ma di proprietà dell'Atalanta".