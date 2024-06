KK - Osimhen, nessun'offerta congrua: il nigeriano sarà a Dimaro

vedi letture

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Il Napoli vuol fare all in su Buongiorno, ma il Torino dice no ad un’eventuale contropartita tecnica. Il Napoli sonda di continuo l’agente di Buongiorno, il ragazzo sa che venire a Napoli sarebbe una crescita enorme anche senza disputare la Champions League. Il suo agente deve ascoltare tutte le richieste che arriveranno.

Osimhen? L’offerta da 120 milioni non c’è e se le cose vanno così Osimhen sarà a Dimaro. Proseguono i contatti tra il Napoli e Spinazzola, il suo agente ha un buon rapporto con Manna e Conte. Il giocatore arriverebbe a parametro zero”.