KK - Possibile asse col Parma: non solo Bonny, piace anche Man

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato a Radio Goal di oggi: “Mercato? Il desiderio numero uno del Napoli è Bonny del Parma, ma non solo. Del Parma piace moltissimo anche Man e tenete sempre d’occhio il nome di Kulusevski. Conte? Marotta lo vorrebbe in tutti i modi, così come lo vorrebbero anche alla Juventus e al Milan. Eppure l’anno scorso era libero, ora si sono svegliati tutti”.