KKN - Simeone contropartita per Buongiorno? Piace al Torino ma c'è un problema

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, il direttore Valter De Maggio ha parlato della trattativa per Alessandro Buongiorno.

C'è l'accordo di massima tra Napoli e Alessandro Buongiorno per un contratto quinquennale, sull'ingaggio ballano solo alcuni bonus. C'è, però, ancora da trovare l'accordo economico col il Torino. Il Napoli ha offerto 34 milioni di euro, iI Torino ha rifiutato e chiede 40mln più bonus. Secondo me se il Napoli arriva a 38 milioni si potrebbe anche chiudere l'affare.

Il Napoli ha provato ad inserire nella trattative delle contropartite tecniche, ma sono state rifiutate. Giovanni Simeone piace moltissimo al Torino, ma ha un ingaggio fuori portata per il club di Cairo. L'Inter, invece, proporrebbe un'altra contropartita giovane per arrivare a Buongiorno, c'è una apertura del Torino alla contropartita ma i nerazzurri non hanno liquidità".