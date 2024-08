L'Equipe - Osimhen arrabbiato col Napoli: è convinto che non chiuderà col Chelsea

vedi letture

L'affare tra Napoli e Al Ahli per Victor Osimhen è saltato. Il club saudita, infatti, negli ultimi minuti ha virato definitivamente su Ivan Toney, facendogli svolgere anche le visite mediche. Per Osimhen, ora, non resta che la pista Chelsea. Una ipotesi però complicata, secondo il collega de L'Equipe Loic Tanzi:

"Victor Osimhen, il cui trasferimento al Chelsea è molto difficile, negli ultimi minuti si è arrabbiato con il suo club. L'attaccante pensa che non andrà a Londra, nonostante la sua preferenza. Tutte le parti sul posto cercano di trovare una soluzione finale".