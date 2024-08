Rai - Napoli-Gilmour, trovato l'accordo col Brighton: le cifre dell'affare

Sono ore di trattative frenetiche in Inghilterra. Lo racconta il Tgr Campania, sottolineando che il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è vicino a chiudere per Billy Gilmour, centrocampista del Brighton espressamente richiesto da Conte.

Dopo quanto accaduto per Brescianini, il club azzurro non può lasciarsi sfuggire lo scozzese, escluso dalle ultime amichevoli della squadra britannica. Accordo trovato a dodici milioni, più tre di bonus. Nessun passo avanti sostanziale invece con il Chelsea per Lukaku, l'inserimento di Osimhen nella trattativa rende l'accordo molto complesso da trovare e il nigeriano non ha ancora detto sì alla possibilità di giocare con i londinesi.