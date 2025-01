Ultim'ora Rai - Niente Sudakov e Casadei: Manna su due mezzali, ma rischiano di saltare

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, nel corso della trasmissione '90esimo minuto' ha parlato del calciomercato del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Addio anticipato di Kvara? No, in questa sessione Kvara resta. Secondo me lavoreranno per rinnovare il contratto stabilendo una clausola, che poi possa dare l’addio a giugno. Ma in questa sessione escludo che Kvara possa assolutamente lasciare il Napoli. Il Napoli lavorerà su altri obiettivi. Il primo è Danilo, per rimpiazzare Rafa Marin che andrà a fare esperienza al Como o al Villarreal. Poi l’altro obiettivo sarà un centrocampista, perché mercoledì o giovedì Folorunsho farà le visite mediche a Firenze.

Oggi è sbarcato a Capodichino il secondo portiere del Napoli, Scuffet, viaggio inverso invece a Cagliari per Caprile. Il Napoli sicuramente farà un centrocampista importante, anche giovane, ma forte. Lo aveva scelto in realtà ed era Fazzini, visto che Pellegrini non si muoverà da Roma. Solo che, pur avendo offerto un milione in più della Lazio ed avendo l’accordo con Corsi, il calciatore tramite il suo agente ha fatto capire che preferisce la Lazio. A suo avviso a Napoli giocherebbe poco e a Roma di più. Quindi ora il Napoli sta cercando un centrocampista, ma non sono vere le voci su Sudakov per il semplice fatto che è un extracomunitario, e il Napoli ha esaurito gli slot. Non sono vere le voci su Casadei, è stato proposto dal Chelsea ma non lo vuole Conte".