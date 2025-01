Rai - Saint-Maximin messo in stand-by, il Napoli preferisce Amuzu e ha già il suo ok

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto nel corso del TG regionale: "Il Napoli sta giocando su tre tavoli. Sfumati Garnacho e Adeyemi, dopo il no del Bologna per Ndoye, Manna sta lavorando a situazioni diverse low-cost, per pensare poi al colpo da novanta in estate. Amuzu è confermato, il Napoli vorrebbe il prestito con diritto con l'Anderlecht, c'è anche il Gremio ma il ragazzo vorrebbe trasferirsi in azzurro.

Saint-Maximin? Il Napoli vuole in prestito secco, l'ha messo un attimo in stand-by perché preferisce Amuzu. In Olanda parlano ancora di Noa Lang, staremo a vedere se resta. Comuzzo? La Fiorentina fa sapere che non è in vendita, c'è da capire se è una tattica del club viola per strappare una cifra più alta (Commisso chiede 40 milioni) o davvero lo terranno fino a giugno".