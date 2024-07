Rai - Si spinge per Spinazzola: vertice con l'agente, le ultime

Dovrebbe esserci un vertice tra la dirigenza azzurra e l'agente dell'esterno mancino che potrebbe accelerare l'operazione.

Il Napoli ha individuato in Leonardo Spinazzola un buon acquisto per la fascia sinistra. L'ex Juventus e Atalanta ha il contratto in scadenza con la Roma ed è libero quindi a parametro zero. In queste ore, stando a quanto riferito da Ciro Venerato di Rai Sport, dovrebbe esserci un vertice tra la dirigenza azzurra e l'agente dell'esterno mancino che potrebbe accelerare l'operazione.