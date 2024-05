Repubblica - Gasperini verso la permanenza a Bergamo, al Napoli resta solo Pioli

Secondo il quotidiano Repubblica, che ieri ha parlato di pista Conte sfumata, resta solo Pioli per la panchina del Napoli

Ecco quanto scrive il quotidiano: "Il Napoli dopo la frenata con Antonio Conte spera di convincere Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta dopo la finale di Europa League contro il Leverkusen vedrà la famiglia Percassi, ma una separazione tra le parti — al momento — viene esclusa dai diretti interessati. In corsa resta Pioli, che col Napoli ha già un accordo per due anni più opzione per un terzo".