Repubblica - Greenwood sì, ma prima una cessione: la Lazio prova a bruciare il Napoli

La Lazio è pronta - con un blitz - a convincere il Manchester ad accettare l’offerta di 25 milioni di euro, più bonus e il 50% della futura rivendita

Mason Greenwood è un obiettivo tornato a emergere prepotentemente negli ultimi giorni. Le ultime sul suo futuro arrivano da La Repubblica: "Dopo una settimana, l'attaccante continua a prendere tempo nonostante il pressing di De Zerbi che chiama più volte al giorno Greenwood e i familiari per convincerlo ad accettare Marsiglia.

La Lazio spera: in caso di no definitivo al Marsiglia, la Lazio è pronta - con un blitz - a convincere il Manchester ad accettare l’offerta di 25 milioni di euro, più bonus e il 50% della futura rivendita. Lotito conta di chiudere al più presto per evitare che diventi più pericolosa la concorrenza del Napoli, che deve cedere Lindstrom prima di accelerare su Greenwood".