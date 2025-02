Repubblica - Il primo no di ADL a Conte: Kvara ripiana i 149mln spesi in estate

Sembrava impossibile che quei due corressero felici e d’accordo verso il quarto scudetto. La conquista è ancora possibile, sul campo fino al 25 maggio non cambia nulla, cordiali rimangono i rapporti tra Conte e De Laurentiis, scrive quest'oggi il giornalista Antonio Cortbo in merito alla conferenza stampa di Conte di ieri ed il sostituto di Kvara:

"Non da ieri furono anticipati i dilemmi del mercato. A poche ore dalla grande festa di Napoli-Juventus, 15 gennaio. Fino a quella sera De Laurentiis non aveva mai detto no. Mai no ad uno staff efficiente di 13 assistenti ridotto solo a 12, e non per scaramanzia. Mai no a Lukaku, pagato a 31 anni 30 milioni. Mai no a mettere fuori giocatori bocciati da Conte ma anche da Castel Volturno anche dirigenti ed estranei. Mai no ad uscire dalla Coppa Italia, con perdita ad altri incassi. Ma i 75 milioni di Kvara chiudono la perdita dei 100 per gli sciagurati acquisti del mercato 2023 e i 149,5 del 2024. Legittima la delusione di Conte, da capire i primi no di De Laurentiis. È un uomo solo al bivio. Torna ai bilanci virtuosi con giovani da rivendere bene oppure investe su pezzi pregiati ma già troppo cari per guadagnarci su?".