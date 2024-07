Repubblica - Osimhen alla fine andrà al Psg: non giocherà neppure un'amichevole

Victor Osimhen continua con pazienza a rimanere in attesa di notizie sulla sua tribolata cessione al Paris Saint Germain, che sta richiedendo tempi più lunghi del previsto.

Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica che aggiunge: "L’affare alla fine in qualche modo si farà, salvo improbabili colpi di scena. Ma nel frattempo VO9 deve rassegnarsi a partecipare con la maglia del Napoli pure alla seconda parte del ritiro estivo in Abruzzo, nella posizione per lui insolita e sicuramente scomoda di precario, già sopportata in Val di Sole. Osimhen ha infatti saltato per motivi precauzionali le prime due amichevoli con l’Anaune e il Mantova e – fino a nuovo ordine – non prenderà parte nemmeno ai tre test più probanti in programma nelle due settimane di lavoro in Abruzzo".