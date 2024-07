Repubblica - Osimhen, ogni giorno la sua presenza in ritiro diventa più imbarazzante

Come scrive l'inviato di Repubblica oggi in edicola, a Castel di Sangro è arrivato anche Victor Osimhen e ogni giorno che passa la sua presenza rischia di diventare più imbarazzante. Il bomber infatti ha preso parte alle esercitazioni tattiche con i compagni, ma poi si è ritirato in palestra quando sono cominciate le partitelle, non potendo in alcun modo correre il rischio di infortunarsi. Il capocannoniere del terzo scudetto continua infatti con pazienza a rimanere in attesa di notizie sulla sua tribolata cessione.