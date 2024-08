Ultim'ora Sky - Brescianini, il Napoli non ha chiuso: c'è pure la Juve ma l'Atalanta è avanti

Nonostante la chiusura dell'operazione tra il Napoli e il Frosinone e le visite mediche a Villa Stuart, si è bloccato il trasferimento di Marco Brescianini in azzurro. Il trasferimento del centrocampista classe 2000 al Napoli non è andato a buon fine per le condizioni dell'obbligo cambiate dagli azzurri ed a pesare è stata anche la cessione ormai saltata di Cajuste al Brentford, nonostante anche qui ci fosse l'accordo.

Secondo Sky Sport, il Frosinone si è dunque irrigidito e ha riaperto il canale della trattativa con l'Atalanta che ora potrebbe chiudere. Anche la Juventus ha chiesto informazioni sul giocatore ma dovrebbe essere più indietro rispetto all'Atalanta. Il Napoli quindi non ha chiuso l'operazione rimettendo in pista tutte le concorrenti.