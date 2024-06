Sky - Buongiorno è il sogno del Napoli: poca concorrenza, ma occhio all’Europeo

Il giornalista Sky Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre

Il giornalista Sky Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Per quanto riguarda il reparto arretrato, oggi il sogno nemmeno troppo segreto del Napoli è Buongiorno per il quale ad oggi non c'è una grande concorrenza. Naturalmente dopo l'Europeo le pretendenti per Buongiorno potrebbero aumentare a tutto vantaggio del Torino. Diciamo che siamo neanche agli albori della trattativa”.