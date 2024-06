Sky - Di Lorenzo è intoccabile per Conte, ma il giocatore è turbato e vuole andare via

Ora che Conte è ufficiale, comincia il mercato. Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno è intervenuto a Radio Marte

Ora che Conte è ufficiale, comincia il mercato. Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno è intervenuto a Radio Marte: "Credo che il caso Di Lorenzo sia una delle prime questioni che Conte dovrà affrontare perché è una questione aperta per la quale, in questo momento, ci sono due posizioni che mi sembrano molto ferme.

Quella della proprietà e dell'allenatore, per i quali Di Lorenzo è intoccabile, gli è riconosciuta una centralità assoluta nelle dinamiche dello spogliatoio in quanto capitano, leader e ancor più in campo considerandone quello che è il valore, uno dei migliori interpreti del ruolo in Europa. Dall'altro lato c'è il calciatore che resta turbato, inquieto, con un certo malessere che è stato più che manifestato attraverso il suo procuratore. Forse il tempo, il buon senso, il dialogo, la personalità di Conte possono aiutare Di Lorenzo a ritrovare la strada smarrita".