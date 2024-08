Sky - Gilmour, ultimi dettagli tra Napoli e Brighton. Lukaku, c'è l'obbligo di riscatto a 30mln

Ultimi dettagli con il Brighton per Billy Gilmour. E' l'aggiornamento fornito da Gianluca Di Marzio di Sky Sport sul centrocampista scozzese, obiettivo del Napoli per aumentare le scelte di Antonio Conte a centrocampo. L'operazione è ormai alle battute finali e da un momento all'altro dovrebbe concludersi positivamente.

Capitolo attaccante. Il club conta di far arrivare Lukaku alle sue condizioni: messi sul tavolo sempre 30 milioni ma con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Si attende l'ok definito del Chelsea dove l'attaccante belga continua ad allenarsi a parte e non rientra nei piani di Maresca. Conte lo attende da tempo per consegnargli le chiavi dell'attacco.