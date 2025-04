Sky - Juan Jesus è in scadenza, novità sul futuro: le ultime

Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno - intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero - ha parlato della corsa Scudetto e della partita che il Napoli disputerà sabato pomeriggio sera contro il Monza.

A Monza meglio Rafa Marin o si adatterà uno tra Olivera e Di Lorenzo? "Non mi aspetto sorprese e non sarebbe nemmeno giusto nei confronti di Marin, giocatore cresciuto nel Real Madrid, under-21 spagnolo e che gode di stima e considerazione. C'è stato un anno di adattamento e di fisiologica sofferenza per il ragazzo, che a gennaio è stato cercato dal Como di Fabregas e dal Villareal, persino il Real nel momento di emergenza difensiva ha pensato di richiamarlo. Io penso che il giocatore abbia tutte le possibilità di fare la sua partita, in una struttura di squadra che lo terrebbe protetto: c'è il rientro di Di Lorenzo, Rrahmani ha giocato sempre e davanti alla difesa immagino dovrebbe esserci Anguissa al posto di Gilmour."

Juan Jesus? "Giocatore del quale vanno riconosciute le importanti prestazioni fatte e che Conte ha avuto il merito di rilanciare. Al termine della stagione il suo contratto scadrà, ma il Napoli ha un'opzione per rinnovare il rapporto: è un discorso che penso possa restare aperto, visto come ha giocato. Le prestazioni del brasiliano sono state molto apprezzate. Il mercato del Napoli in estate? Sarà ampio e di livello".