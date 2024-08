Sky - Lukaku, non c'è l'ok del Chelsea: Manna allora può chiudere Neres, le cifre

Il Napoli non ha ancora ricevuto l'ok dal Chelsea per chiudere Lukaku intorno ai 30 milioni di euro. Lo riferisce l'esperto di Sky, Gianluca Di Marzio, raccontando che nelle prossime ore, se non arriveranno segnali diversi e definitivi dal Chelsea, il Napoli a quel punto andrà intanto a formalizzare l'arrivo di Neres per 28 milioni di euro bonus inclusi.

