Sky, Marchetti: "Al Napoli piacciono Conte, Italiano e Gasp. Non è da scartare un'altra pista"

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte: “Il Napoli visto col Frosinone ovviamente genera rabbia nei tifosi, anche perchè nessuno pensava potesse essere così storta una stagione del genere. Nessun tifoso di calcio, e non solo del Napoli, poteva prevedere un flop del genere. Quello che è stato costruito in questi anni sino a toccare con tutte e due le mani il cielo è venuto meno in questa stagione. Di tutti i principi che hanno guidato il club negli anni passati sono rimaste intonsi soloquelli economici, tutto il resto è venuto meno per un eccesso di sicurezza per non dire di presunzione. E gli errori sono stati commessi da tutte le componenti. C’è stata una superficialità nel gestire e affrontare i problemi, c’è stata un po’ di pancia piena e non è un caso che nessuno, dopo l’egemonia-Juve, è riuscito a bissare lo scudetto. La gestione della vittoria è difficile e il Napoli ha perso i suoi principali riferimenti.

Per il futuro ds la strada di una risoluzione in anticipo del contratto tra Manna e la Juventus è una delle più gettonate. Ormai non ci sarebbero più motivi per trattenerlo ancora a Torino. Al Napoli piacciono Conte, Italiano e Gasperini sicuramente, ma non è da scartare la pista Pioli. Il tecnico del Milan è atteso da due gare importanti, il ritorno di Europa League contro la Roma e il derby milanese, ma legare il futuro di un allenatore a una sola partita è sbagliato. il Milan conosce pregi e difetti di Pioli che, secondo me, ha svolto un ottimo lavoro in rossonero. C’è poi Ibrahimovic che ha un grande legame con lui. Tuttavia, può starci che dopo 5 anni possa essere considerato concluso il ciclo di Pioli al Milan, anche se la svolta della sua permanenza o meno può avvenire in caso di vittoria dell’Europa League. Conte resta una dei ‘desiderata’ del Napoli, anche se ci sono vari ostacoli: il costo dell’ingaggio, la capacità di allestire una squadra, anche se l’ex Juve ha sempre accettato le sfide. Sarebbe un bel ricambio, sarebbe un allenatore di grandissima esperienza e spessore, con lui il Napoli tornerebbe a puntare alla vittoria. Gasperini piace, ma il legame fortissimo con l’Atalanta rende secondo me più difficile l’approdo a Napoli”.