Sky, Modugno: “Individuato il profilo per sostituire Buongiorno, tre le alternative”

Nel corso di Sky Sport 24, l'inviato da Castel Volturno Francesco Modugno ha parlato dell'infortunio di Alessandro Buongiorno e del possibile sostituto in arrivo a gennaio: "Con l’infortunio di Buongiorno, che non tornerà in campo prima di sei settimane, cambiano i piani e le strategie del Napoli, la tempistica e anche il profilo. Non c’è più l’idea l’originaria: prendere un difensore alle spalle dei due titolarissimi Rrahmani e Buongiorno, ma prendere un giocatore già pronto un co-titolare.

Il profilo il Napoli l’avrebbe anche individuato, è quel Danilo della Juventus, per il quale si è mosso anche in maniera concreta. Ma ci sono le resistenze e le riflessioni del capitano della Juventus. Raspadori è un nome che ogni tanto torna, potrebbe anche essere potenzialmente un modo per trovare una sintesi con la Juve. Danilo sarebbe quello giusto per Antonio Conte, ma ci sono altre soluzioni più o meno complicate. Kiwior dell’Arsenal, anche qui il Napoli si è mosso ma ci sono resistenze e le prime risposte non sono incoraggianti. Luiz Felipe, ex Salernitana e Lazio, si è svincolato dall’Al Ittiahad e può rappresentare una soluzione. Un altro profilo che piace, ma centrale nel progetto di D’Aversa ad Empoli, è Ismajli. Insomma il Napoli cerca un difensore di un certo livello che possa rappresentare una soluzione per l’immediato, perché Buongiorno salta 5-6 partite, punta la Juventus a fine mese”.