Ultim'ora Sky - Non solo Lindstrom e Gaetano, in uscita c'è anche Cajuste e filtra il sostituto

Il Napoli prova ad accelerare sulle uscite per poi rituffarsi sul mercato in entrata per accontentare le ultime richieste di Antonio Conte. Una volta terminato il ritiro di Dimaro, diversi azzurri potrebbero ripartire e lasciare il Napoli. Non solo Lindstrom, che sta definendo i dettagli con l'Everton, e Gianluca Gaetano che è atteso nuovamente dal Cagliari.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, in uscita ci sarebbe anche Jens Cajuste, centrocampista classe '99 che ha trovato spazio solo nella fase finale dell'ultima stagione e senza lasciare particolarmente il segno in una stagione complicata per tutti. A quel punto, se dovessero completarsi le cessioni, secondo l'emittente satellitare il Napoli potrebbe affondare per Marco Brescianini, classe 2000 rivelazione del Frosinone, su cui c'è da tempo anche l'Atalanta.