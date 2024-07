Sky - Lindstrom-Everton, accordo raggiunto tra i club! Ora si lavora all'ingaggio

Sta per sbloccarsi un'importante operazione in uscita per il reparto avanzato. Il Napoli ha raggiunto l'accordo con l'Everton per il trasferimento di Jesper Lindstrom in prestito oneroso con diritto di riscatto. Adesso il giocatore deve trovare l'intesa con il club inglese. A riferirlo è Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

Il Napoli era da tempo al lavoro per la cessione di Jesper Lindstrom. Sul giocatore danese era arrivato l'interesse di diverse squadre, dal Marsiglia al Lione. Tuttavia in serata il club azzurro ha raggiunto l'accordo con l'Everton e l'affare ora può davvero concludersi, ma dipende solo dal calciatore in questa fase.