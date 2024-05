Sky - Piace Cambiaghi dell'Empoli per l'attacco

Nome nuovo per l'attacco del Napoli: è quello di Nicolò Cambiaghi, classe 2000, attaccante dell'Empoli ma di proprietà dell'Atalanta

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nome nuovo per l'attacco del Napoli: è quello di Nicolò Cambiaghi, classe 2000, attaccante dell'Empoli ma di proprietà dell'Atalanta. Ne parla Sky Sport. Quest'anno un gol in trenta presenze.

Cominciano dunque a delinearsi le prime mosse di mercato in attesa dell'ufficialità di Conte come nuovo allenatore del Napoli.

Ecco quanto si legge sul sito ufficiale: "Antonio Conte non vuole rivoluzionare la rosa del Napoli e, anzi, vorrebbe la conferma di alcuni giocatori importanti come Di Lorenzo e Kvaratskhelia. Il ds Manna è quindi al lavoro per trovare alcuni giovani di prospettiva da inserire in squadra.

Tra i profili seguiti c'è Nicolò Cambiaghi, attaccante classe 2000 di proprietà dell'Atalanta che in questa stagione ha giocato in prestito all'Empoli. Cambiaghi piace al ds Manna e potrebbe essere un nome interessante per rinforzare gli esterni del Napoli".