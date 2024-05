Sky, Ugolini: "ADL è ancora in vacanza, i dettagli con Conte li esaminerà a giorni"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha fatto il punto della situazione nuovo allenatore del Napoli

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha fatto il punto della situazione nuovo allenatore del Napoli: "Diciamo che non è stata la giornata decisiva, ma è stata certamente una giornata molto importante. Perché sono proseguiti i contatti con Antonio Conte e sono andati avanti ovviamente fra il direttore sportivo Manna e Antonio Conte. Diciamo che i termini dell'accordo non sono ancora definiti per intero, però è stato fatto un passo avanti significativo per smussare gli angoli della prima proposta economica che non era stata accettata.

E soprattutto si è entrati anche piano piano nel merito di quelle che potrebbero essere le decisioni tecniche da prendere per potenziare la rosa. Ovviamente questo è un aspetto importante ma non significativo, perché ovviamente la proposta deve ancora finire sul tavolo del presidente De Laurentiis. Abbiamo lavorato con Gianluca (Di Marzio, ndr). Gianluca ha scoperto che il presidente è ancora in vacanza, ieri era in costiera per festeggiare il suo compleanno, oggi è ancora in vacanza. Quindi nelle prossime ore, probabilmente uno-due giorni, esaminerà i dettagli della trattativa che dovrebbe portare Antonio Conte al Napoli. Il condizionale è d'obbligo. C'è il gradimento da parte dell'allenatore e ovviamente da parte della dirigenza tecnica e del presidente De Laurentiis.

Giovanni Manna sta lavorando tanto su questo profilo. C'è anche però una frenata nella trattativa tra Gasperini e l'Atalanta. Questo non vuol dire che De Laurentiis tornerà a bomba con Gasperini, perché sono due prime scelte. Però è un aspetto di cronaca da riportare, perché è nella libertà del presidente volendo di fare un tentativo con Gasperini, qualora la trattativa col presidente Percassi dovesse saltare. Però in questo momento francamente Conte-Napoli sono sempre più vicini. Sullo sfondo resta Pioli perché tutti quanti si sono dati un tempo limite. Il trascorrere del tempo può in qualche modo bruciare i due candidati principali, come dire, poi alla fine tra i due litiganti potrebbe godere il terzo. Il terzo è Stefano Pioli".

