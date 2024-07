Sky - Zanoli-Genoa, è fatta! Prestito con obbligo condizionato: le cifre

Alessandro Zanoli è un passo dal lasciare il Napoli. Come riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, l'esterno azzurro si trasferirà al Genoa, alla corte di Alberto Gilardino. La formula dell'operazione però non è quella della cessione a titolo definitivo, i due club infatti hanno preferito virare su un'altra opzione.

Infatti Alessandro Zanoli passa in rossoblu con la formula del prestito, che durerà una stagione, al termine della quale però il Genoa avrà l'opzione per acquistarlo a titolo definitivo. La cifra del riscatto è fissata intorno ai 7 milioni di euro (diventerà obbligo al raggiungimento di determinate condizioni) per il laterale classe 2000, che è ormai a un passo dal vestire la maglia del Grifone. Per lui si tratta di un ritorno a Genova in quanto già due stagioni fa si era trasferito in Liguria, ma quella volta sponda Sampdoria.