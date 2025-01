Ultim'ora Sky - Zerbin-Venezia, ci siamo: arriva il via libera del Napoli

Alessio Zerbin al Venezia, ci siamo. L'esterno del Napoli è in uscita da tempo, l'operazione con la società lagunare era avanzata da diverso tempo e adesso, stando a quanto riportato da Sky Sport, è arrivato il via libera definitivo da parte del Napoli per il prestito.

Giulio Marinelli, agente di Alessio Zerbin, otto giorni fa ha parlato a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Zerbin al Venezia? Le società si stanno parlando, c’è stato un piccolo rallentamento in virtù del fatto che il Napoli ultimamente ha avuto alcuni infortuni. I tempi? Nel mercato mi insegnano che è sempre difficile parlare di tempi, magari un club vuole chiudere prima una trattativa tralasciandone un’altra e quindi non si può stabilire con certezza".