Sportitalia - Chiesa in uscita: a fine mese le condizioni saranno ancora più vantaggiose

A fine mese sarà chiara anche la strategia di Federico Chiesa, scrive l'esperto di mercato di Sportitalia, Gianluigi Longari, in merito alla situazione dell'attaccante bianconero, fuori dal progetto di Thiago Motta: "La Juventus attende con fiducia che la situazione si possa risolvere in maniera soddisfacente per tutte le parti in causa. Le antagoniste sperano che il figlio d’arte tenga duro per potercisi fiondare quando le condizioni saranno ancora più vantaggiose di quelle attuali. Il rebus è destinato a proseguire".

