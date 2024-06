Sportitalia - Spinazzola-Napoli, nuovi contatti: si tenta il colpo a parametro zero

Mario Rui non rientra nei piani di Antonio Conte, per questo motivo il Napoli cerca un nuovo esterno sinistro da regalare al proprio tecnico.

Mario Rui non rientra nei piani di Antonio Conte, per questo motivo il Napoli cerca un nuovo esterno sinistro da regalare al proprio tecnico. Prende quota in queste ultime ore la soluzione a parametro zero Leonardo Spinazzola, esterno a tutto fascia che potrebbe rappresentare l'elemento a sinistra da alternare con Mathias Olivera.

Gianluigi Longari, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, riferisce gli ultimi aggiornamenti tramite X: "Napoli nuovi contatti con Spinazzola che si svincola dalla Roma".