Sportmediaset - Chiesa, niente Napoli: è vicino a una big inglese

vedi letture

L'esterno offensivo è in uscita dalla Juventus, dopo che Thiago Motta ha fatto sapere di non ritenerlo parte integrante del suo progetto.

Federico Chiesa è vicino alla Premier League. A scriverlo è Sportmediaset, che racconta dell'interesse in Italia di Napoli e Roma che però non si è concretizzato. L'esterno offensivo è in uscita dalla Juventus, dopo che Thiago Motta ha fatto sapere di non ritenerlo parte integrante del suo progetto.

Questo è quanto si legge sul portale in merito all'ex Fiorentina: "Chiesa saluterà l'Italia, non andrà alla Roma o al Napoli ma in Premier: è vicino al Tottenham per 30-35 mln di euro".