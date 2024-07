Ultim'ora Tmw - A Conte piace la duttilità di Saelemaekers: vuole il jolly tornato al Milan

vedi letture

Antonio Conte sarebbe rimasto molto convinto dalla stagione fatta da Alexis Saelemaekers in prestito al Bologna. In particolare, il neo tecnico del Napoli sarebbe rimasto colpito dalla sua duttilità tattica.

Proprio per questo motivo, come raccolto da Tuttomercatoweb, lo vorrebbe come jolly per il suo Napoli nel 2024-2025. Il club azzurro è interessato al jolly belga del Milan scrive il portale.