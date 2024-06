Tmw - Conte e non solo: ADL blinda Kvara punta subito allo scudetto

Le intenzioni di De Laurentiis sono evidenti. L’obiettivo è tornare subito a lottare per lo scudetto.

Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb, nel suo editoriale sul mercato ha parlato della questione allenatore in casa Napoli: "Antonio Conte sarà il nuovo allenatore del Napoli. Ormai non ci sono più dubbi. Nelle prossime ore potrebbe già arrivare l’annuncio del presidente De Laurentiis. Il grande corteggiamento alla fine ha portato i frutti sperati e così Conte firmerà un contratto di 3 anni intorno ai 7 milioni di euro. Gli ultimi dettagli relativi alla composizione dello staff e dei diritti di immagine sono stati risolti. Insomma l’avventura di Conte al Napoli è pronta per cominciare.

Le intenzioni di De Laurentiis sono evidenti. L’obiettivo è tornare subito a lottare per lo scudetto. E il primo passo che il club azzurro vuole fare è trattenere Kvaratskhelia. Il Paris Saint Germain ha presentato un’offerta quasi irrinunciabile superiore ai 100 milioni di euro ma il club azzurro non intende prenderla in considerazione. Anche perché già perderà Osimhen e quindi ecco che l’esterno georgiano diventa imprescindibile nel progetto di Conte. Il Paris non mollerà facilmente ma il Napoli vuole resistere e allo stesso tempo tratta il rinnovo di Kvara, con il presupposto di allungare il contratto attualmente in scadenza nel giugno 2027 e aumentare sensibilmente l’ingaggio. C’è la volontà di trovare una soluzione e questo è senza dubbio un aspetto positivo. Un altro punto fermo di Conte è trattenere Di Lorenzo.