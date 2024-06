Tmw - Javi Guerra primo nome per il centrocampo: è il preferito di Conte

Javi Guerra è il primo nome per il centrocampo del Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Venticinque i milioni chiesti dal club spagnolo per cederlo, diventato titolare in questa stagione e che sembra avere compiuto un'evoluzione rispetto agli anni passati. Forse anche inaspettata. Su di lui c'erano anche Barcellona e Real Madrid, a gennaio, ma il Valencia non ha voluto cederlo. C'era stato anche un accostamento alla Juventus. A riferirlo è TuttoMercatoWeb.com.