Tmw - Kvara, il Psg vuole inserire Asensio nella trattativa: le ultime

Asensio può essere inserito nella trattativa tra Napoli e Psg per Kvara. Lo scrive il portale Tuttomercatoweb: "Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Khvicha Kvaratskhelia. La formazione della capitale francese vuole un rinforzo da novanta per questo calciomercato invernale da affidare a mister Luis Enrique e sembra essere intenzionata all'affondo per arrivare al georgiano.

Sicuramente la situazione è in evoluzione e presto potrebbero esserci nuovi sviluppi per capire anche quali possano essere le intenzioni dei partenopei che potrebbero perdere, dopo Osimhen, un altro grande protagonista dello scudetto con Luciano Spalletti. I rossoblù transalpini sono alla ricerca di un profilo da poter inserire nella trattativa così da poter far scendere il prezzo stabilito dal patron De Laurentiis. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, uno dei nomi che potrebbero essere utilizzati come pedina di scambio sarebbe Marco Asensio, giocatore in uscita dai parigini".