Tmw - Ostigard non ha ancora rifiutato il Rennes: deciderà a fine ritiro

Leo Ostigard non ha ancora deciso il suo futuro. Il difensore centrale lascerà con ogni probabilità il Napoli, dopo essere stato messo sul mercato con una valutazione da 7 milioni di euro. Gli acquisti di Rafa Marin e Buongiorno, più quello plausibile di Mario Hermoso - per cui non ci sono ancora novità, al netto del pour parler con il Milan - di fatto assottigliano ulteriormente gli spazi disponibili per un minutaggio adeguato. Anche per questo Ostigard dovrà decidere il da farsi, con l'offerta del Rennes che è arrivata nelle ultime ore.

Si parlava di un rifiuto da parte di Ostigard che però preferirebbe l'Italia. In realtà non prenderà una decisione prima della fine del ritiro di Dimaro, cioè il 21 di luglio, quando avrà due giorni di riposo e farà le valutazioni del caso.

Così Ostigard vorrebbe una scelta nella nostra Serie A, come il Torino. Però la partita non è ancora chiusa nemmeno per i bretoni che, dopo aver perso Pongracic del Lecce - finito alla Fiorentina - hanno messo nel mirino il norvegese. Il passaggio di Ostigard al Torino era stato prospettato anche nella trattativa che ha portato Buongiorno al Napoli, ma la scelta è stata quella di optare per due trattative slegate fra loro. Lo scrive Tmw.