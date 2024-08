Tmw - Per la fascia si valuta Lirola: può lasciare il Marsiglia in prestito gratuito

Il Napoli è alla ricerca di un esterno destro. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il club azzurro nelle ultime ore sta valutando anche Pol Lirola, calciatore che può lasciare l'Olympique Marsiglia in prestito gratuito in queste ultime ore. Al momento, però, il club più interessato all'acquisto a titolo temporaneo dell'ex Fiorentina e Frosinone è il Werder Brema.

Non solo Lirola, il Napoli valuta anche altri esterni di destra. Amar Dedic del Salisburgo è un'ipotesi, anche se di difficile realizzazione vista la richiesta di 15 milioni di euro da parte del sodalizio Red Bull. L'alternativa porta il nome di Thierry Correia, di proprietà del Valencia.