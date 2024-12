Tmw - Senza coppe in tanti non vedono il campo: chi può partire a gennaio?

Antonio Conte non è mai stato un amante del turnover ed a maggior ragione non lo è adesso che la sua squadra è stata eliminata dalla Coppa Italia e dovrà scendere in campo una sola volta a settimana. Per questo - scrive Tuttomercatoweb.com - in diversi non stanno trovando lo spazio sperato e potrebbero partire a gennaio: il più ambito è certamente Giacomo Raspadori, oggetto del desiderio di Juventus e Roma, con i bianconeri che lo stanno corteggiando da tempo.

Da non dimenticare anche Michael Folorunsho, su cui è forte l'interesse della Fiorentina, che vorrebbe inserire in un unico affare anche Leonardo Spinazzola. Due profili che aiuterebbero e non poco Raffaele Palladino, ma la strada è ancora lunga prima di giungere a un accordo. Quasi certi invece gli addii di Mario Rui, fuori lista e in rottura con la società, e Alessio Zerbin, finito ai margini del progetto: per lui ci sono Lecce, Empoli e Monza, con i salentini che lo chiedono come indennizzo per Hasa. Restano da chiarire infine le situazioni di Rafa Marin e Giovanni Simeone: il difensore, che ha collezionato solo 2 gettoni in Coppa Italia, piace al Como, l'attaccante invece è apprezzato da molti, ma difficilmente si muoverà.