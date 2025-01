Tuttosport - Conte in campo per Adeyemi, ma lui preferisce il Chelsea

Il Napoli si trova a dover fronteggiare la concorrenza del Chelsea per Garnacho e Adeyemi, due obiettivi di mercato di grande interesse. Il club londinese si è inserito con decisione: punta a strappare Garnacho già in questa sessione e a bloccare Adeyemi per l'estate.

Nonostante ciò, gli azzurri continuano a lavorare con il Borussia Dortmund per il trasferimento dell'attaccante tedesco. L'accordo tra i club sarebbe vicino, con una richiesta di 52 milioni di euro cash da parte del Dortmund, ma resta da convincere Adeyemi, che finora ha mostrato poco interesse a lasciare la Bundesliga a gennaio.

Il Napoli non si arrende e ha coinvolto direttamente Antonio Conte, che crede molto nel talento del giocatore e sta cercando di persuaderlo a sposare il progetto azzurro. Tuttavia, secondo Tuttosport, Adeyemi sarebbe più attratto dall'idea di trasferirsi al Chelsea nella prossima estate, rendendo la trattativa ancora più complicata per il club partenopeo.