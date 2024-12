Tuttosport - Danilo-Napoli, Giuntoli vuole qualcosa in cambio: Raspa in prestito?

Sta per calare il sipario sull'avventura di Danilo alla Juventus dopo cinque anni e mezzo. Il brasiliano negli ultimi 30 mesi ha anche indossato la fascia da capitano della Juve e sperava di chiudere la carriera a Torino, ma qualcosa già in estate si era incrinato. Tanto che dalle parti della Continassa - sottolinea Tuttosport - avevano ascoltato con attenzione le chiamate che arrivavano dall’Arabia Saudita (rispedite al mittente dallo stesso Danilo).

Finito in panchina con Motta, il difensore non è rimasto insensibile dinanzi al corteggiamento del Napoli: pronto un contratto fino al 2026, con buona pace dei tanti estimatori esteri (Flamengo, Marsiglia e Manchester United) che in queste settimane hanno chiesto informazioni e sondato il terreno. La Juve però - si legge - non intende regalare a Danilo il cartellino, ma punta a incassare un indennizzo o a ottenere qualcosa in cambio (ad esempio il prestito di Raspadori dal Napoli). Diplomazie al lavoro per cercare di trovare un’intesa sulle modalità di un affare, che appare destinato comunque ad andare in porto.