Tuttosport - Il Napoli vuole Lookman, ma un patto con l'Atalanta complica tutto

Il Napoli in questi ultimi giorni di mercato proverà a prendere un esterno offensivo e negli ultimi giorni si è vociferato anche di un'idea 'italiana', dall'Atalanta: Ademola Lookman. Ne scrive anche l'edizione odierna di Tuttosport:

"Sarà ai box per un mese e l’idea del Napoli è provare a strapparlo all’Atalanta che ha urgenza di rinforzi. Percassi non è disposto a privarsene facilmente. Anche la trattativa con Lookman rischia d'esser complessa, ha un patto: essere ceduto a fine stagione in Premier League".