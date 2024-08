Iaccarino torna in Serie C? Trattativa in corso con il Gubbio

vedi letture

Resta da capire se il giocatore vorrà tornare in terza serie, visto che per lui ci sarebbero richieste anche dalla Serie B.

Tra i vari esuberi che ha il Napoli in questo momento c'è senza dubbio anche Gennaro Iaccarino, centrocampista classe 2003 che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Monopoli, in Serie C, facendo molto bene. Il giocatore è ancora aggregato alla formazione di Antonio Conte, come lo è stato per tutto il pre-campionato.

Ma adesso potrebbe tornare in Serie C. Stando a quanto riferito da Sky Sport, è in corso una trattativa per portarlo al Gubbio. Resta da capire se il giocatore vorrà tornare in terza serie, visto che per lui ci sarebbero richieste anche dalla Serie B.