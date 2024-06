Idea Barrenechea per il centrocampo del Napoli: Manna lo prese per la Juve Next Gen

Spunta un nome di un centrocampista per il mercato del Napoli, ancora poco attivo in questa zona di mercato.

TuttoNapoli.net

Spunta un nome di un centrocampista per il mercato del Napoli, ancora poco attivo in questa zona di mercato. Secondo l'esperto di mercato Matteo Moretto per il club di De Laurentiis ci sarebbe l'idea Enzo Barrenechea.

Il centrocampista classe 2001 della Juventus, ha disputato una buona stagione al Frosinone. Al rientro dal prestito l'argentino, prodotto della Juve Next Gen, dovrebbe lasciare i bianconeri per far cassa.