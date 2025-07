Il Besiktas piomba su Cajuste: si tratta col Napoli, cifre e formula dell'affare

vedi letture

Il Napoli è molto attivo sul calciomercato: domani ci sarà lo scambio dei documenti con il PSV per Noa Lang e in più è molto vicina la chiusura per Sam Beukema. Tuttavia gli azzurri dovranno fare anche dei movimenti in uscita: sono diversi gli esuberi in rosa da piazzare, soprattutto considerando i giocatori appena rientrati dai prestiti.

Tra questi c'è Jens-Lys Cajuste. Il centrocampista svedese non è mai stato nei piani del tecnico Antonio Conte, tanto che già la scorsa stagione fu ceduto all'Ipswich Town a titolo temporaneo, e adesso dovrebbe ripartire. Stando a quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto, su Cajuste è piombato il Besiktas. È forte l'interesse dei turchi, che sono già in trattativa con il Napoli: possibile operazione in prestito oneroso da 1 milione di euro, con obbligo condizionato fissato a circa 6,5 milioni.