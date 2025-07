Borrelli si allontana dal Napoli? Schira: "C'è un club di Serie A che avanza”

Gennaro Borrelli si avvicina a grandi passi al Cagliari. L’attaccante classe 2000, reduce dalla fine del contratto con il Brescia e ora svincolato, è al centro di un vero e proprio intrigo di mercato che coinvolge anche club di Serie A come Napoli, Torino e Pisa. Nonostante i sondaggi e i contatti avviati dalle altre pretendenti, è il club sardo ad avanzare seriamente nella trattativa nelle ultime ore, stando a quanto riportato dall'esperto di mercato Nicolò Schira.

Chi è Gennaro Borrelli.

Nato a Campobasso, è cresciuto nel vivaio del Pescara. Attaccante di stazza imponente (1 metro e 94 centimetri d'altezza), destro naturale, una buona tecnica individuale e la spiccata attitudine a sacrificarsi per i compagni, ha costruito il suo percorso tra Serie B e C vestendo le maglie di Cosenza, Juve Stabia, Monopoli e Frosinone. Nella scorsa stagione ha giocato con le Rondinelle, inizialmente in prestito con diritto di riscatto: un'opzione che il club lombardo ha poi deciso di esercitare. Nel 2024-25 ha totalizzato 36 presenze tra campionato e Coppa Italia, realizzando 7 gol e fornendo un assist. Sommando le ultime due stagioni, si contano 66 presenze e 16 reti. Nella stagione 2022-23 aveva contribuito in modo concreto alla promozione del Frosinone in Serie A, con 6 gol in 23 apparizioni.