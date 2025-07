La bomba de Il Mattino: “Conte apre alla permanenza di Osimhen!”

La situazione di Victor Osimhen resta più incerta che mai: dopo che non ha trovato alcuna sistemazione la scorsa estate, passando infatti la stagione in prestito al Galatasaray, quest'anno potrebbe ripresentarsi lo stesso scenario. Il bomber nigeriano ha rifiutato le ricche offerte dell'Al-Hilal e al momento non c'è una squadra europea - la sua priorità - che sembra fare sul serio per lui. D'altronde, i costi sono elevati: il Napoli vuole i 75 milioni di euro della clausola rescissoria e Osimhen chiede almeno 12 milioni all'anno di stipendio.

In questo scenario, fa breccia un'opportunità che era già stata assaporata da alcuni tifosi e che adesso inizia a trovare dei fondamenti. Infatti, il quotidiano Il Mattino sul proprio portale lancia la notizia bomba: da alcuni giorni la dirigenza azzurra starebbe provando a rucicire i rapporti tra Osimhen e l'ambiente Napoli. Dunque, per la prima volta ci sarebbero segnali di apertura alla permanenza, possibilità sempre scartata finora. A incidere su questa via, riferisce quotidiano campano, è anche la difficoltà nel trovare alternative: infatti si sono complicate le piste per Lucca e Nunez. "Ad Antonio Conte non dispiacerebbe un attaccante come Osimhen in rosa", aggiunge il Mattino.