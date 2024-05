Il compleanno di De Laurentiis in attesa della scelta sofferta di Gasperini

Sono ore d'attesa in casa Napoli. La squadra è attesa dall'ultima gara col Lecce, peraltro c'è ancora la possibilità di chiudere in Conference League

Sono ore d'attesa in casa Napoli. La squadra è attesa dall'ultima gara col Lecce, peraltro c'è ancora la possibilità di chiudere in Conference League in caso di nono posto e vittoria della Fiorentina in finale, ma da tempo nella testa del club c'è solo la necessità di far partire al più presto la rifondazione. Quest'oggi Aurelio De Laurentiis festeggia 75 anni e spera di ricevere una buona notizia da Bergamo: attende infatti l'esito del confronto tra Gian Piero Gasperini e l'Atalanta che determinerà la scelta dell'allenatore, fresco della vittoria dell'Europa League che non ha influito sulla scelta del Napoli. Il nome di Gasperini da tempo rappresenta la scelta comune tra ADL, l'ad Chiavelli e soprattutto il neo-ds Giovanni Manna che hanno messo in secondo piano tutte le altre piste convergendo sul tecnico dell'Atalanta.

Gasperini è combattuto

Può succedere di tutto e non ci sono certezze o particolari sensazioni. Il tecnico dell'Atalanta ha spiegato in maniera eloquente la situazione con un esempio molto particolare dopo la vittoria dell'Europa League: "Sono un po’ in una situazione dove hai una moglie e dei figli e incontri una donna bellissima. Non so se il paragone regge, (ride, ndr.). Alla fine c'è chi va da una parte e chi va dall'altra", le parole di Gasperini che da un lato ha infatti un progetto super-avviato, un gruppo di lavoro consolidato ed una squadra che gioca a memoria, ma che potrebbe perdere comunque diverse pedine in estate, dall'altro il richiamo di una big del calcio italiano, una piazza in cerca di rilancio dopo il crollo post-Scudetto ed un progetto che riparte da zero ed in cui potrebbe incidere guidando da subito la rivoluzione estiva.