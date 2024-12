Il difensore che Conte ritiene perfetto non parte in prestito a gennaio

Fino a gennaio e dunque senza mercato, Conte farà di necessità virtù per l'assenza di Buongiorno, out per infortunio. Poi, col mercato, arriverà un rinforzo. Chi? Ne parla il quotidiano Tuttosport oggi in edicola che fa due nomi.

"L'urgenza di Conte resta quella di intervenire sul mercato prima della partita contro la Fiorentina. Kiwior dell’Arsenal sembra essere il primo nome nella lista del ds Manna. Il polacco vuole più spazio ed ha già manifestato il suo interesse a lavorare con Conte, che lo reputa il rinforzo adatto per la sua duttilità e perché conosce il campionato italiano. Manna ha avuto dei colloqui con i Gunners, che non vorrebbero privarsene a gennaio e chiedono 25 milioni. L’altro nome è quello di Ardian Ismajli, centrale classe 1996 dell’Empoli, che ha una valutazione di circa 5 milioni ed un ingaggio (700 mila euro netti) nei parametri del club".