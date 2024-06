Il Genoa si rifà avanti per Zanoli: è il terzo tentativo, la risposta del Napoli

I contatti sono positivi, la disponibilità del terzino c’è sempre stata. Il Napoli è concentrato sulle operazioni più importanti

Il Genoa è ancora interessato ad Alessandro Zanoli. Come a gennaio scorso, come un anno fa. Ed ecco il terzo tentativo con il Napoli che però ha deciso di prendere tempo. A scriverlo è il Corriere dello Sport: "Non c’è due senza tre. Per la terza volta, il Genoa ci riprova per Alessandro Zanoli (23) del Napoli.

I contatti sono positivi, la disponibilità del terzino c’è sempre stata. Il Napoli è concentrato sulle operazioni più importanti, a partire da Alessandro Buongiorno (25) con il Torino, e sulla risoluzione dei casi Giovanni Di Lorenzo (30) e Khvicha Kvaratskhelia (23)".