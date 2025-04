Il Giornale - Juve, Osimhen è il dopo Vlahovic: contatti con l'entourage

Victor Osimhen alla Juve è un pensiero che a Toirno cresce e stuzzica sempre di più. Molto dipenderà dal finale di stagione della Vecchia Signora. Tradotto: senza la qualificazione alla Champions ogni ambizione di gloria andrebbe riposta nel cassetto. In caso di quarto posto, invece, la Juve proverà a chiudere un grande colpo in attacco.

Resta in uscita Vlahovic (verrà ceduto al miglior offerente in estate dopo il mancato accordo per rinnovare il contratto in scadenza nel 2026); mentre il futuro di Kolo Muani appare in bilico (visto che servono 60 milioni per portarlo via dal Psg). Motivo per cui il dt bianconero Cristiano Giuntoli nei giorni scorsi ha incontrato l’entourage di Victor Osimhen. Il goleador nigeriano attualmente è in prestito al Galatasaray, ma punta a trasferirsi in un top club. Lo scrive Il Giornale con Nicolò Schira, esperto di mercato.